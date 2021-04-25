В Бурятии непогода продержится еще сутки

На большей территории республики прогнозируют дожди, снег и сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра 25-26 апреля на большей части республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 20, местами до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На дорогах гололедица, на перевалах накаты, налипание мокрого снега на проводах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



"В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями, на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекс, затруднением движения на автомобильных дорогах. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики быть предельно осторожными в указанный период. Воздержитесь от дальних поездок, а в случае выезда позаботьтесь о готовности транспортного средства", - сообщили в пресс-службе ведомства.



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