В Бурятии за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Двое больных скончались от инфекции



В Бурятии за сутки зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19. Из них 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, стальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54 % (19 717) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 681 человек. Амбулаторное лечение проходят 182 пациента с COVID-19.



24 апреля умерло двое больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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