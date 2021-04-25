Курорты за счет страховки, что положено по родам и кому получать пособия на детей

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Курорты за счет страховки



«Я работаю на предприятии с вредными и опасными производственными факторами. По результатам последнего периодического медицинского осмотра в карточке содержится рекомендация на санаторно-­курортное лечение органов дыхания. Как получить путевку на санаторно­-курортное лечение из средств, выделяемых ФСС, если страхователь (частное предприятие) этим не занимается?»

Без подписи.



— Санаторно­-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, осуществляется в рамках финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Работник может пройти санаторно-­курортное лечение за счет средств ФСС только в случае получения предприятием разрешения на финансирование предупредительных мер (оформленного приказом управляющего отделением). Для получения разрешения на использование сумм страховых взносов на финансирование предупредительных мер предприятие обращается с заявлением (с приложением соответствующего пакета документов) в территориальный орган ФСС в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительного мер по сокращению производственного травматизма и профессио­нальных заболеваний работников и санаторно­-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными Приказом Министерством труда и социальной защиты населения от 10.12.2012 г. № 580 н.



30 застрахованных дней



«Оплачивается ли листок нетрудоспособности по заболеванию, наступившему после увольнения работника по сокращению штата?»

Без подписи.



— Согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255­ФЗ, застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой оно подлежало обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается страхователем по его последнему месту работы.



Учитывая данную норму, листок нетрудоспособности будет оплачен уволенному работнику, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после его увольнения. При этом пособие в данном случае выплачивается в размере 60% среднего заработка (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255­ФЗ), а за дни временной нетрудоспособности с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. — в размере МРОТ за полный календарный месяц с учетом районного коэффициента (ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 104­ФЗ).



Что положено по родам?



«Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, получила больничный лист по беременности и родам за вторым ребенком. Какие выплаты я должна получать: по беременности и родам и по уходу за ребенком или что-­то одно? Какие еще выплаты мне положены в связи с рождением второго ребенка?».

Без подписи.



— В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов выплачиваемых в период соответствующих отпусков пособий. Таким образом, по вашему выбору вам будет выплачиваться либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если ребенок достиг возраста 1,5 года, то в этом случае вы получаете пособие по беременности и родам, так как пособие по уходу за ребенком до 1,5 года вам уже не выплачивается. Также в соответствии с Федеральным законом № 81­ФЗ от 19.05.1995. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» вы имеете право на получение следующих видов пособий:

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком.



Подтвердите закрытый кредит



«Брал кредит на ремонт, но решил закрыть досрочно. Позвонил на горячую линию, узнал, сколько осталось уплатить, чтобы погасить кредит, и перевел всю сумму на карту. Радовался, что быстро отделался, на процентах сэкономил. А тут СМС от банка — оказывается, продолжают капать проценты. Как же так?»

Без подписи.



Отвечает юрист Ольга Власова:



— Скорее всего, вы просто положили на счет деньги и никак не оформили досрочное погашение. Банк списал очередной ежемесячный платеж, а оставшиеся деньги по­прежнему лежат на карте. Условия досрочного погашения прописаны в вашем договоре, уточните, как это сделать правильно. Если вы сделали последний взнос и вам кажется, что закрыли кредит, не спешите вздыхать с облегчением.



Позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита или получите справку. Проверьте свою кредитную историю. Два раза в год ее можно получить бесплатно в кредитном бюро.



Страховые выплаты обязательны



«Облагается ли страховыми взносами на обязательное социальное страхование компенсационная выплата работнику за неиспользованный отпуск, в том числе в связи с увольнением работника?»

Без подписи.



— Ст. 9 Закона №212­ФЗ и ст. 20.2 Закона № 125­ФЗ устанавливают перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. На основании п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона №212­ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 20.2 Закона №125­ФЗ компенсационная выплата работнику за неиспользованный отпуск, вне зависимости от того, связана она или нет с увольнением работника, облагается страховыми взносами в обще­

установленном порядке.



По счетам платит виновный



«Имеет ли право работодатель взыскивать с сотрудника излишне выплаченные суммы пособий?»

Без подписи.



— Излишне выплаченные суммы пособий удерживаются с получателя лишь в том случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения пособий, исчисление их размеров). Суммы, излишне выплаченные получателю по вине работодателя, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с винов­ных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. К счетным ошибкам относятся только те, которые допущены при выполнении арифметических подсчетов.



Бухгалтер неправа



«Я заболел в текущем году. В нынешней компании работаю с апреля прошлого года. С прежнего места работы я принес работодателю справку по форме 2­НДФЛ, однако бухгалтер отказывается брать такую справку для расчета больничного. Что мне делать?»

Без подписи.



— С 1 января 2011 года для расчета пособия по временной нетрудоспособности применяется справка специальной формы, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 30.04.2013 года № 182н. Указанная справка должна быть выдана вашим прежним работодателем не позднее чем в трехдневный срок с момента обращения. Просим учесть, что никакая другая справка не может являться основанием для расчета (перерасчета) пособия. Перерасчет пособия может быть произведен не более чем за три года, предшествующих дню предоставления справок о сумме заработной платы.



С кем ребенок живет, тот и получает пособие



«Какие документы необходимо представить для назначения едино­временного пособия при рождении ребенка в случае, если брак между его родителями расторгнут? Необходимо ли представить справку с места работы отца ребенка о том, что он не получил данное пособие?»

Без подписи.



— В соответствии с разделом IV Порядка и условий назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей (утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 23.12.2009 г. № 1012н) право на получение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей. Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы родителя, с которым ребенок совместно проживает. В этом случае предоставляется свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей.



Не расслабляться!



«Несколько раз меня подводили при поверке счетчиков — данные не были вовремя переданы в ТГК и «Водоканал», но субсидию не отменили почему-­то. Раньше же всегда, если не успеешь вовремя оплатить, субсидию отменяли?»

Татьяна Сергеевна Т., Улан-­Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— До пандемии субсидии на оплату ЖКУ выдавались на период шесть месяцев. Затем требовалось снова подавать документы, чтобы подтвердить свое право на льготу. В период пандемии ограничение в сроках сняли. Никаких документов предоставлять не требовалось, субсидии предоставляли автоматически. С 1 апреля 2021 года порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-­коммунальных услуг снова поменялся: субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг будут предоставляться в прежнем порядке сроком на шесть месяцев с подтверждением своего права на льготу.



Из двух пособий надо выбрать одно



«Сотрудница, находящаяся в отпуске по беременности и родам, сразу после рождения ребенка желает оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Сохраняется ли за ней право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет?»

Без подписи.



— Согласно ч. 3. ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255­ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее Закон № 255­ФЗ) матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по беременности и родам. Выплата пособия по беременности и родам и одновременно ежемесячного пособия по уходу за ребенком в послеродовом периоде законодательством не предусмотрена.



Чужих детей не бывает



«Мы решили усыновить пятимесячного ребенка. Выплатят ли нам единовременное пособие по рождению ребенка?»

Без подписи.



— В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81­ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Семейным кодексом Российской Федерации определен круг лиц, на которых возложено выполнение родительских обязанностей, а также защита прав и интересов детей. К числу таких лиц относятся и усыновители. Цель единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью — стимулирование граждан к приему на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей.



Таким образом, усыновитель будет иметь право на единовременное пособие при рождении ребенка, но при условии, если ранее данное пособие не получал один из родителей этого ребенка и обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. Пособие выплачивается за счет средств обязательного социального страхования.

