Жителям Бурятии предлагают поучаствовать в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Регистрация уже открыта
Жители Бурятии смогут поучаствовать в онлайн-шествии "Бессмертного полка". Для этого нужно просто зарегистрироваться.
Для того, чтобы поучаствовать в шествии, нужно зайти на сайт по ссылке: https://2021.polkrf.ru/. Далее нажмите на кнопку «Принять участие», выбрать регион участия, зарегистрироваться в проекте через e-mail, либо номер телефона и заполнить информации о своем герое и себе.
В личном кабинете обязательно нужно ввести фамилию, имя, отчество героя, его годы жизни, а также прикрепить фото героя и свое фото. Также в личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото.
"Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев. При размещении заявки до 7 мая, вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии. По окончании трансляции в личном кабинете будет доступен для скачивания фрагмент с участием Вашего героя в "Бессмертном полку онлайн", - сообщили в правительстве Бурятии.
Фото: "Номер один"
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