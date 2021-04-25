С улиц Улан-Удэ откачали свыше 360 кубометров ливневых вод

С 10 утра на дежурстве находятся пять вакуумных водооткачивающих машин



В Улан-Удэ откачано с улиц свыше 360 кубометров ливневых вод. Комбинат по благоустройству круглосуточно следит за ситуацией на дорогах и оперативно устраняет последствия проливных дождей, снегопадов и других погодных явлений. С 10 утра на дежурстве находятся пять вакуумных водооткачивающих машин, которые устраняли лужи на ул. Ключевская, Маяковского, Жердева, Сахьяновой, Боевая, Набережная, Советская, Ленина, Кирова. На настоящий момент откачан 361 кубометр воды после затяжного ливня, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



— Заблаговременно вакуумные машины мы направили для дежурства на давно известные проблемные участки улично-дорожной сети города, чтобы в случае подтоплений они оперативно начинали откачку. Среди участков — ул. Ключевская в районе Интерьера и Крестьянского рынка, ул. Жердева в районе рынка "Заря" и Вторчермета, ул. Маяковского. В центре и в Железнодорожном районе были небольшие лужи, которые мы сразу откачали. Сейчас проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу, — сказал директор МБУ "Комбинат по благоустройству" Владимир Соснин.



В случае необходимости количество вакуумных машин увеличат вдвое, добавили в городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

