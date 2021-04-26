Монголия и КНР установят станции исследования пыльных бурь

«Желтые» бури в последнее время настоящим бедствием для стран Восточной Азии



Монголия и Китай договорились совместно разработать проектный документ по определению места установления станций исследования пыльных бурь после окончания пандемии, сообщает



В связи с этим совместная монголо-китайская рабочая группа по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями провела встречу в онлайн режиме и обменялась информацией о ситуации в обеих странах и технологиях борьбы с опустыниванием.



В целях сокращения уровня выбросов парниковых газов стороны также согласились обменяться мнениями и сотрудничать с представителями Международного агентства по возобновляемой энергии в реализации фундаментальных исследований и практических проектов, и программ по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.



Азиатские пыльные бури — сезонный метеорологический феномен, вызываемый циклонами в пустынях Монголии, в частности — в Гоби. При прохождении глубоких циклонов и усилении ветра пыль и песок из пустынь Монголии, Северного Китая и Восточного Казахстана поднимаются в воздух в виде плотных облаков, достигая стратосферы.



Напомним, что последнее время в странах Восточной Азии настоящим бедствием стали пыльные бури, в том числе так называемая «жёлтая» пыль Монголии. Согласно данным недавних исследований, проведённых в Авиационном метеорологическом центре в Улаанбаатаре, подобные пыльные бури значительно участились: если в 1950-х годах наблюдался пять раз в год, то ныне это число дошло до тридцати.



Результаты ещё одного исследования показывают, что в 1960-х годах в Монголии было 20 дней в году с пыльными бурями, в 1980-х — 50, а в 2010 году — уже 100.



Фото: russian.news.cn

Монголия и Китай договорились совместно разработать проектный документ по определению места установления станций исследования пыльных бурь после окончания пандемии, сообщает МОНЦАМЭ В связи с этим совместная монголо-китайская рабочая группа по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями провела встречу в онлайн режиме и обменялась информацией о ситуации в обеих странах и технологиях борьбы с опустыниванием.В целях сокращения уровня выбросов парниковых газов стороны также согласились обменяться мнениями и сотрудничать с представителями Международного агентства по возобновляемой энергии в реализации фундаментальных исследований и практических проектов, и программ по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.Азиатские пыльные бури — сезонный метеорологический феномен, вызываемый циклонами в пустынях Монголии, в частности — в Гоби. При прохождении глубоких циклонов и усилении ветра пыль и песок из пустынь Монголии, Северного Китая и Восточного Казахстана поднимаются в воздух в виде плотных облаков, достигая стратосферы.Напомним, что последнее время в странах Восточной Азии настоящим бедствием стали пыльные бури, в том числе так называемая «жёлтая» пыль Монголии. Согласно данным недавних исследований, проведённых в Авиационном метеорологическом центре в Улаанбаатаре, подобные пыльные бури значительно участились: если в 1950-х годах наблюдался пять раз в год, то ныне это число дошло до тридцати.Результаты ещё одного исследования показывают, что в 1960-х годах в Монголии было 20 дней в году с пыльными бурями, в 1980-х — 50, а в 2010 году — уже 100.Фото: russian.news.cn