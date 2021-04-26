В Бурятии суточный прирост случаев заражения COVID-19 упал ниже 30

В стационарах находятся 322 человека, лечатся амбулаторно 192 пациента



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 064. Это на 29 случаев больше, чем было в воскресенье, Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 837 человек, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 29 новых случаев коронавируса: 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 688 человек.



В стационарах получают лечение 322 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 224. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Амбулаторное лечение проходят 192 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 713 (+4) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 443 койки: занято – 322, свободно – 121 койка. Занятость коечного фонда составляет 72,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 739 человек, с нарастающим итогом – 943 325 человек.



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