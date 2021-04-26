Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат

Илья Шестаков: Омуль откроется для промышленного рыболовства в ближайшей или среднесрочной перспективе





Глава Росрыболовства Илья Шестаков, выступая на расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2020 году, отметил улучшение ситуации с байкальским омулем. По его словам, с начала вступления в силу запрета на промышленный лов омуля прослеживается рост выпусков молоди по отношению к 2015 году.



«С 38 млн – до 520 млн шт., почти в 14 раз! Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться. Думаю, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение, и существующая тенденция будет продолжена, мы откроем омуля опять для промышленного рыболовства», – сказал Илья Шестаков.



Руководитель Росрыболовства также отметил необходимость принятия таких мер, как бы трудны они не казались. «То же самое касается запрета на летний вылов лососей на Амуре. Да, ситуация действительно сложная, понятно, что там работают и рыбаки, и КМНС рыбу ловят, но если мы сейчас не введем такие жесткие меры, то поверьте – через три года ловить там будет вообще нечего», – цитирует Илью Шестакова пресс-служба Росрыболовства.



Фото: fish.gov.ru



