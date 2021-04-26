В Бурятии водитель-наркоман перевернулся на трассе

Он госпитализирован с многочисленными травмами, пассажир от госпитализации отказался



В Бурятии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием водителя в состоянии наркотического опьянения. ДТП произошло сегодня ночью в Селенгинском районе.



По предварительным данным, около трех часов ночи 36-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», не имеющий прав, следуя со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, на 100-м километре автотрассы не справился с управлением и опрокинулся.



В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где у него было установлено состояние наркотического опьянения. Пассажир 1990 года рождения после осмотра от госпитализации отказался.



Фото: ГИБДД

