Архив ЗАГСа Бурятии «переехал» в ФНС

Для этого оцифровано 3,5 миллиона документов с 1926 года





В Бурятии выводится из эксплуатации республиканская государственная «Многоуровневая автоматизированная интегрированная система «ЗАГС». Постановление об этом приняло правительство республики. Документ размещен на региональном портале нормативных актов.



Вывод системы из эксплуатации произойдет с 1 июля 2021 года в связи с завершением работ по конвертации (преобразованию) записей актов гражданского состояния в форму электронного документа и их передачей в Федеральную налоговую службу России. Доступ пользователей к бывшей системе ЗАГС будет прекращен, сама система деинсталлирована с уничтожением данных и остаточной информации с машинных носителей информации.



«Речь идет о создании единой федеральной государственной информационной системы «ЕГР ЗАГС» в рамках формирования единого демографического ресурса населения РФ, которое ведется с 2016 года согласно указу президента России. Оператором ресурса является ФНС. Для граждан, по сути, ничего не меняется. Более того, станет удобнее восстанавливать документы, выдававшиеся в ЗАГСе. Ранее это можно было сделать только по месту выдачи, сейчас – в любой точке страны. Сами бумажные документы не упраздняются, они действительны», - пояснили «Номеру один» в республиканском ЗАГС.



К слову, его сотрудники для передачи данных в ФНС провели колоссальную работу: они оцифровали архив записей актов гражданского состояния Бурятии с 1926 года – около 3,5 миллиона документов.



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