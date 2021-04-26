В этнографическом музее Улан-Удэ медведица показала медвежат

Однако горожане возмутились условиями содержания бурых малышей

В музее Народов Забайкалья медведица Семениха наконец-то показала медвежат публике. Видео с малышами появилось в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

- Ура! Медведица показала медвежат! Маленькое чудо, - сообщили в посте.







Однако жителей Бурятии новость не очень порадовала – многие ужаснулись, обратив внимание на тесную клетку.

- Очень жалко животных, горько смотреть... Такая площадь у музея... Неужели нельзя расширить им площадь содержания? – написала улан-удэнка.

- Двоих родила -дайте ей материнский капитал на расширение жилплощади, - иронизируют там же.

- Какие ужасные условия! Кругом ржавчина, строительный мусор на заднем плане, ни кусочка земли, голый пол и клетка. Это нормальное содержание разве? – пишут там же.

- Событие замечательное. И мы на днях обязательно сходим. Но присоединяюсь к комментариям, что пора бы задуматься о расширении площади для таких больших животных. Условия для таких величественных зверей мягко сказано не очень, - добавляет горожанка.

Тем не менее, долго быть в клетке медвежатам не придется. Как ранее писал «Номер один», медведица дала потомство зимой, но долгое время работники музея не знали, сколько малышей родилось на свет. Скоро бурую семью придется разлучить. Медвежата будут участвовать в программе реабилитации бурых медведей, родившихся в неволе, для последующего выпуска в дикую среду.



- На базе Сибирского зоопарка г. Иркутск создан реабилитационный центр для бурых медведей, куда в ближайшее время (2-3 месяца) отправятся наши медвежата. Это прекрасная альтернатива содержанию и жизни в неволе. Огромная просьба к посетителям зоопарка – не шуметь и не провоцировать медведицу! Она в ярости случайно может поранить медвежат, - предупредили горожан.



фото: скриншот из видео