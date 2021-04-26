В Бурятии молодой мужчина ограбил 69-летнюю сельчанку

Он угрожал ей ножом и ударил молотком по голове, требуя денег



В Бурятии в полицию Кабанского района поступила информация о разбойном нападении на 69-летнюю пенсионерку. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в соседнем доме сельчанку с травмами головы и ноги, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что вечером к пенсионерке пришел 32-летний мужчина. Хозяйка без опасения открыла дверь, поскольку ранее он помогал ей по хозяйству. Однако злоумышленник закрыл за собой дверь и, угрожая ножом, принесенным с собой, стал требовать у женщины деньги. Пенсионерка отдала имеющиеся 2,5 тысячи рублей.



Нападавшему этого показалось мало, и он стал требовать еще. Женщина не смогла вспомнить, куда спрятала накопления, тогда он нанес женщине удар молотком по голове и стал угрожать убийством. Пострадавшая отдала ему кредитную карту и сообщила ПИН-код. Забрав сотовый телефон, предварительно связав пенсионерку, мужчина поехал в соседнее село снять наличность.



Женщина смогла освободиться и пришла к соседке, откуда вызвала полицию.



В тот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в соседнем селе. Сотовый телефон, банковская карта и часть денег изъяты, еще часть мужчина потратил на покупку спиртного. Ранее он судим за попытку убийства и кражу.



Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

