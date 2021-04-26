Жителей Бурятии напугала новость о запрете алкоголя на майские праздники

Шуточное сообщение распространяется в соцсетях

Оказывается новость сатирического издания "Панорама" о том, что в майские длинные выходные будет объявлен сухой закон, не на шутку встревожила жителей Бурятии. Эту шуточную новость наши земляки пересылают друг другу по соцсетям.



- "Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая. Роспотребнадзор сообщил, что в эти дни россиян ждёт самый настоящий «сухой закон». Притом торговля алкоголем прекратится не только в магазинах. Рестораны и кафе также не вправе наливать спиртное посетителям. «Цель длинных выходных – остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции. Остановить её могут только трезвые люди. 11 дней пьянства не только не помешают коронавирусу, но и помогут ему. Мы просим с пониманием отнестись к этой мере», - заявили в Роспотребнадзоре. Полицейским приказано ввести режим «нулевой терпимости» к гражданам, находящимся в состоянии опьянения: «Предусмотрительные россияне, которые закупят алкоголь на все 11 выходных дней, должны будут распивать его исключительно дома, в режиме самоизоляции. Малейший запах алкоголя приведёт вас в отделение полиции и к административному штрафу», - говорится в пресс-релизе МВД".



Еще раз напомним, что "Панорама" шутит! Под каждой новостью размещено сообщение, что "все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями".



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