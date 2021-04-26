От Бурятии до ЮАР - сутки чистого полёта

Время помог измерить монгольский национальный авиаперевозчик МИАТ
Монгольская авиакомпания МИАТ впервые выполнила чартерный рейс по маршруту Улан-Батор-Йоханнесбург-Улан-Батор, сообщает МОНЦАМЭ. Самолет Боинг В737-800 находился в воздухе почти двое суток: время «туда» составило 24 часа 2 минуты и «обратно» – 22 часа 27 минут.
Набросим еще часа полтора полета большого лайнера от Улан-Удэ до Улан-Батора и получим время, за которое можно добраться прямым рейсом от Бурятии до ЮАР. Правда, занятие чисто умозрительное, так как перспектив авиасообщения из аэропорта «Байкал» с Йоханнесбургом не просматривается даже в далёкой перспективе.
К слову, и хлопот много. По данным МИАТ, для выполнения полета было получено 24 вида разрешений от авиатранспортных управлений 20 иностранных государств.
Так что, просто поверим монголам на слово. Они уже слетали, а нам просто интересно.
Фото: montsame.mn
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