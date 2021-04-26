«Самовольщики» Улан-Удэ смогут взять захваченные участки в аренду

Речь идет о земле, занятой в 2010-2015 годах



16 марта вступили в действие законодательные новинки, которые открывают перед улан-удэнскими «самовольщиками» возможность узаконить свои права на занимаемые земельные участки. Они смогут взять участки в аренду у мэрии Улан-Удэ.



Как известно, по поводу легализации «самоволок», построенных до 2010 года, ранее был уже выпущен соответствующий республиканский закон, позволявший узакониться бесплатно, чем масса граждан и воспользовались.



Теперь речь идет о свежих «самовольных» домах 2010-2015 гг. и тут землю требуется выкупать.



«Для этого необходимо подать документы в комитет по управлению имуществом и землепользованию – паспорт, домовую книгу либо технический паспорт на жилой дом, либо решение суда об установлении факта пользования земельным участком до 31 декабря 2015 г. А также схему расположения земельного участка», - сообщила начальник отдела распоряжения и предоставления земельных участков КУИ Улан-Удэ Оюна Мангатаева.



Городские власти проверят поданные документы.



При благоприятном исходе с «самовольщиком» будет заключаться договор аренды участка сроком до трех лет. Арендная плата будет взиматься ежемесячно.



«В этот период гражданину необходимо оформить жилой дом в собственность на основании технического плана. В дальнейшем земельный участок будет им выкупаться. Ориентировочная стоимость выкупа составит около 7 тысяч рублей за 10 соток», - отмечает Оюна Мангатаева.



Если муниципалитет выявит в поданных «самовольщиком» документах несоответствия, то материалы будут передаваться в правоохранительные органы.



В случае суда на предмет установления, действительно ли на участке в период до 2015 года стоял дом, гражданам нужны будут доказательства.



«В качестве весомого доказательства в судебном порядке будет использоваться система «Гугл. Планета Земля», - говорят в мэрии Улан-Удэ.



Однако существует целый ряд мест, где «самовольщики» никак не смогут получить захваченный участок. Например, решение об отказе будет дано, если участок находится в зоне так называемого «однопроцентного паводка» (то есть это затапливаемые территории). В частности, в столице республики ограничение может коснуться многих мест селенгинского Левобережья.



Аналогично «самовольщик» получит отказ в аренде, если захваченный им участок согласно градостроительной документации расположен в территориальной зоне, которая не предназначена для индивидуального жилищного строительства. Этот вопрос будет окончательно решение в мае – после внесения изменений в «Правила землепользования и застройки».



«Дома, возведенные на самовольно занятых участках после 2015 года, оформлению не подлежат», - предупреждают власти.



В итоге, все «самоволки», которые сейчас не смогут получить договор аренды на занимаемую землю, попадут в сложную ситуацию – по ним городские власти будут проводить мероприятия по земельному контролю.



Очевидно, что владельцам таких домов сначала выдадут предупреждение об освобождении участка. Если гражданин не сделает это сам, то «самоволку» снесут по решению суда.



«Волна» узаконения, которая начинается сейчас, последняя. Потому что, согласитесь, невозможно разрешать легализовывать все новые и новые «самовольные» дома. Пришло время ставить точку.



Фото: «Номер один»

