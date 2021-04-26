В Улан-Удэ начинается зачисление в детсады

В мае будет два набора



В столице Бурятии ежемесячно проводится текущее комплектование детских садов. Но в мае традиционно проходит большое, плановое.

«Весной подготовительные группы детских садов уходят в школы, во всех дошкольных образовательных учреждениях освобождаются места. Плановое комплектование детских садов, которое проходит в мае, один из самых актуальных вопросов для родителей», - сообщила председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



На 23 апреля в актуальной очереди на получение дошкольного образования стояли 3577 детей (в т. ч. в возрасте до трех лет – 1497).



«Актуальная очередь – это очередь из детей, по которым в личном кабинете родители поставили отметку, что они хотят, чтобы ребенок в данный момент пошел в детский сад. В прошлом году эта цифра была в два раза больше», – говорит Татьяна Митрофанова.



Одна из проблем – родители не оставляют своих данных и муниципалитету непонятно, остается ли у родителей потребность записать ребенка в муниципальный садик.



Также на 23 апреля от муниципальных садиков поступила информация о 6600 свободных местах (в т. ч. мест для детей до полутора до трех лет - 2464). Казалось бы, по всем возрастам проблем с местами нет.



«Но надо отметить, что есть неравномерность заявок родителей, желающих, чтобы ребенок пошел в конкретные детсады», - признают в комитете по образованию.



До начала майского комплектования остается неделя.



Нынешняя особенность – электронная база по детсадовской очереди не будет закрываться, как в прошлые годы. Раньше она закрывалась на месяц.



«Но для удобства родителей нынче база во время комплектования открыта. В любой момент, когда будете видеть вакантные места, вы в личном кабинете можете внести изменения в список желаемых детских садов», - говорят в мэрии.



Кстати, в этом мае власти решили провести два комплектования детских садов. Первое состоится после праздничных дней – 12 мая. Второе пройдет позже.



Немало детей посещают частные детсады, работающие по программе субсидирования из бюджета.



Татьяна Митрофанова напоминает, что воспитанники частных садиков не исключаются из очереди на места муниципальных детсадах.



«Когда идет комплектование, они могут быть распределены в муниципальные сады. Посмотрите свои личные кабинеты после комплектования. Обратите внимание, что в момент комплектования в муниципальный сад, субсидирование вашего ребенка (в частном детсаду - прим.) прекращается. Эту информацию мы доведем до руководителей частных учреждений. Есть возможность выбора – или продолжать посещать частный сад (надо написать заявление, что вы остаетесь), или переходить в муниципальный, расторгнув договор с частным садом», - разъясняет председатель комитета по образованию.



Комплектование детсадов можно отслеживать на ресурсе



Фото: «Номер один» «Весной подготовительные группы детских садов уходят в школы, во всех дошкольных образовательных учреждениях освобождаются места. Плановое комплектование детских садов, которое проходит в мае, один из самых актуальных вопросов для родителей», - сообщила председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.На 23 апреля в актуальной очереди на получение дошкольного образования стояли 3577 детей (в т. ч. в возрасте до трех лет – 1497).«Актуальная очередь – это очередь из детей, по которым в личном кабинете родители поставили отметку, что они хотят, чтобы ребенок в данный момент пошел в детский сад. В прошлом году эта цифра была в два раза больше», – говорит Татьяна Митрофанова.Одна из проблем – родители не оставляют своих данных и муниципалитету непонятно, остается ли у родителей потребность записать ребенка в муниципальный садик.Также на 23 апреля от муниципальных садиков поступила информация о 6600 свободных местах (в т. ч. мест для детей до полутора до трех лет - 2464). Казалось бы, по всем возрастам проблем с местами нет.«Но надо отметить, что есть неравномерность заявок родителей, желающих, чтобы ребенок пошел в конкретные детсады», - признают в комитете по образованию.До начала майского комплектования остается неделя.Нынешняя особенность – электронная база по детсадовской очереди не будет закрываться, как в прошлые годы. Раньше она закрывалась на месяц.«Но для удобства родителей нынче база во время комплектования открыта. В любой момент, когда будете видеть вакантные места, вы в личном кабинете можете внести изменения в список желаемых детских садов», - говорят в мэрии.Кстати, в этом мае власти решили провести два комплектования детских садов. Первое состоится после праздничных дней – 12 мая. Второе пройдет позже.Немало детей посещают частные детсады, работающие по программе субсидирования из бюджета.Татьяна Митрофанова напоминает, что воспитанники частных садиков не исключаются из очереди на места муниципальных детсадах.«Когда идет комплектование, они могут быть распределены в муниципальные сады. Посмотрите свои личные кабинеты после комплектования. Обратите внимание, что в момент комплектования в муниципальный сад, субсидирование вашего ребенка (в частном детсаду - прим.) прекращается. Эту информацию мы доведем до руководителей частных учреждений. Есть возможность выбора – или продолжать посещать частный сад (надо написать заявление, что вы остаетесь), или переходить в муниципальный, расторгнув договор с частным садом», - разъясняет председатель комитета по образованию.Комплектование детсадов можно отслеживать на ресурсе http://sad.obr03.ru/ Фото: «Номер один»