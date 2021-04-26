В Бурятии школьнику, которого учитель дернула за ухо, требуется третья госпитализация

У ребенка новый классный руководитель, но из-за болезни он не успевает по учебе

Уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина сообщила новости о ребенке, которого в феврале текущего года учительница дернула за больное ухо и едва не лишила слуха.

- Продолжаю держать на контроле произошедший 8 февраля 2021 года конфликт между учащимся 4 класса и учителем русского языка МАОУ «Петропавловская СОШ № 1». У школьника новый классный руководитель, с которым сложились хорошие отношения.

С момента инцидента мальчик дважды проходил стационарное лечение, в мае 2021 года планируется третья госпитализация, - сообщила детский омбудсмен в Фейсбуке.

Как отметила Наталья Ганькина, мама ребенка обеспокоена, что из-за необходимости лечения сын может быть не аттестован.

- Учитывая, что в школах началась подготовка к окончанию учебного года и проводятся итоговые проверочные работы, обратилась к главе районной администрации с просьбой совместно с органами управления образованием оказать помощь и содействие ребенку в подготовке к прохождению проверочных работ, - сообщила Ганькина.



Как ранее писал "Номер один", Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия в одной из школ Джидинского района. Там учитель во время урока сильно дернула 10-летнего ребенка за больное ухо, в результате чего он может потерять слух. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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