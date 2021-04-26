К строительству БАМа могут привлечь осужденных

Правительство обсуждает возможность привлечения к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба осужденных. До 14 мая, следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля, Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено проработать этот вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения», пишет «Коммерсантъ».

Стройка на БАМе, которая обещает продлиться до 2030 года, сейчас испытывает острый недостаток кадров — как в связи с масштабом работ, так и из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в страну после COVID-19. Дефицит кадров закрывают в том числе и железнодорожными войсками: 3 тыс. военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке. Но пока у ОАО РЖД мобилизовано только порядка 5 тыс. строителей из необходимых 15 тыс.

Опыт привлечения на «стройки века» у государства накоплен огромный: в 1930-х годах дорога строилась силами сотен тысяч заключенных БАМлага и пришедших ему на смену исправительно-трудовых лагерей.

В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. Через него прошло порядка двух миллионов человек, на середину 1935 года в нем содержалось единовременно свыше 160 тыс. человек, в мае 1938 года — 255 тыс. человек. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ—Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая—Ургал и Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уже уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск—Советская Гавань, Тайшет—Братск, Братск—Усть-Кут.





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