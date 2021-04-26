В Бурятии введут в оборот заброшенные сельхозземли

Они занимают более 27 процентов от площади всех сельхозземель



В Бурятии задались проблемой возврата в оборот заброшенных сельхозземель. Их площади оцениваются 585,5 тысячи гектаров из 2,1 миллиона гектаров общей площади. Вне оборота в основном находятся бывшие пашни, сообщили в минсельхозпроде республики.



«Отдельные земли долго не использовались, ввести их в оборот будет очень дорого. Кроме того, наиболее востребованные земли где-нибудь в южной части давно разобраны. Однако в республике остаются большие площади неиспользуемых земель. Их изъятие и вовлечение в оборот надо начинать с наиболее ценных земель», - рассказал министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.



Для выполнения этой задачи, по словам министра сельского хозяйства Галсана Дареева, предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. Вкупе с другими мерами это поможет выполнить задачу по увеличению производства и экспорта продукции сельского хозяйства.



«В целях вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначений (большая часть находится в общей долевой собственности работников бывших колхозов и совхозов) в экономический оборот органы местного самоуправления наделены полномочиями по признанию невостребованных земельных долей граждан собственностью муниципальных образований в судебном порядке. Самыми большими площадями заброшенных земель обладают Еравнинский, Джидинский, Мухоршибирский и Кижингинский районы», - отметила заместитель министра имущественных отношений Марина Коротич.



В настоящее время в собственности муниципалитетов находятся более 420 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Для того, чтобы вовлечь эти земельные ресурсы в хозяйственный оборот органы местного самоуправления обязаны выделить земельные участки в счет земельных долей, находящихся в их собственности.



Для оказания финансовой помощи местным бюджетам из республиканского бюджета предоставляются субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. За 2012-2020 годы выделено 16,9 миллиона рублей субсидий. Образовано около 2000 земельных участков общей площадью более 150 тысяч гектаров.



Наиболее эффективные (особо ценные) земли находятся в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Мухоршибирском, Кижингинском и Селенгинском районах Бурятии.

Аграрное ведомство стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводителей на вводу в оборот залежных земель. Так, предоставляются субсидии на возмещение части затрат на увеличение посевных площадей.



Субсидированию подлежат посевы текущего года, превышающие посевную площадь прошлого года, в размере 1000 рублей на 1 гектар, а также в размере 5000 рублей на 1 гектар за счет ввода залежных земель, не используемых более пяти лет. За четыре года этого вида субсидирования сельхозтоваропроизводители увеличили посевные площади и вовлекли в оборот более 14 тысяч гектаров заброшенной земли.



Фото: egov-buryatia.ru

