В Бурятии разрешили работу детских развлекательных зон и аттракционов

Не вакцинированным людям старше 65 лет продлен режим самоизоляции





По решению Республиканского оперативного штаба с 26 апреля в Бурятии возобновлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений, расположенных внутри торговых центров. Условие - загрузка объекта в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности.

Также установлено предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в одном помещении, - это максимальное количество, позволяющее обеспечить социальное дистанцирование между посетителями.Разрешена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха, при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов и социального дистанцирования.Возобновлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план на 2021 год и календарные планы муниципальных образований. Условие – заполнение зрительских трибун не более чем наполовину, а также уведомление Роспотребнадзора о проведении мероприятия.Согласно указу главы Бурятии на месяц продлен комплекс ограничительных мероприятий в отношении неработающих жителей республики в возрасте 65 лет и старше, а также для людей, имеющих хронические заболевания. Исключение составляют люди, прошедшие вакцинацию и имеющие сертификат установленного образца.До 31 мая сохраняется запрет на работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.Запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных мероприятий, работа танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов и иных подобных мероприятий в предприятиях общепита, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.Также на территории республики сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции, масочного и дезинфекционного режимов.Фото: «Номер один»