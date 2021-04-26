Привит, каникулы!

В Бурятии на майские праздники ускорят вакцинацию от COVID-19



Все больше жителей Бурятии могут приветствовать друг друга восклицанием «Привит!» вместо традиционного «Привет!», как это рекомендуют делать шутники во время пандемии. А в период майских праздников в медицинских организациях Бурятии продолжат работать пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Государственное предприятие «Бурят-фармация» будет в срочном режиме вести доставку вакцины до центральных районных больниц в выходные дни по мере поступления вакцины из Центрального федерального округа. Графики будут выстроены с учетом поступившей вакцины.



В настоящее время в Бурятию всего поступило 90 492 дозы вакцины ГамКовидВак (Спутник V). Обеспеченность вакциной медицинских организаций республики достаточная. По данным регистра вакцинированных привито первым компонентом 76 547 человек, из них 28 774 человека - это жители республики старше трудоспособного возраста. Их доля составила 37,5 % от всех получивших прививки. Закончили вакцинацию 46 424 человека.



Остаток вакцины в медицинских учреждениях сегодня составил 13 945 доз. Согласно данным Минздрава России процент использования вакцины в республике составляет 84%, при среднем значении по России 86%.



Фото: egov-buryatia.ru



