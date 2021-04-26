Жительница Бурятии отметит свой 100-летний юбилей

Бабушка 10 внуков и 12 правнуков почти полвека проработала учителем

Жительница Улан-Удэ Ольга Чунихина 5 мая отметит свой вековой юбилей. Сегодня Минсоцзащиты Бурятии рассказали о судьбе 99-летней землячки – она проделала путь от Воронежа до Дальнего Востока.

«Ольга Лукьяновна родилась в деревне Поддубинская Богучарского района Воронежской области. После окончания Богучарского педучилища в 1939 году начала работать в родной Поддубинской школе. В начале войны вся семья была направлена в эвакуацию на Дальний Восток. Поезд остановился на ст. Дивизионная г. Улан-Удэ, куда приехали представители райкомов КПСС и председатели колхозов республики для набора людей на работу. Ольга Лукьяновна согласилась остаться в Бурят-Монголии, и по направлению райкома КПСС работала заведующей школами в селах Ошурково, Ключи и Иволгинск Иволгинского района», - рассказали на странице ведомства.

В 1944 году Ольга Лукьяновна уехала в г. Комсомольск-на-Амуре, где проживала в эвакуации вся семья. После замужества, в 1946 году, переехала в Иркутскую область. Общий стаж работы более 45 лет. После выхода на пенсию с 1987 года проживает в Улан-Удэ. Как отметили в сообщении, Ольга Лукьяновна за добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и многочисленными грамотами.



- Особую ценность для нее составляет «Медаль материнства 2 степени». Вместе с супругом они воспитали 5 детей. Сейчас юбиляра вместе с её детьми окружают 10 внуков и 12 правнуков. Ольга Лукьяновна считает, что ее счастье в ее детях, внуках, правнуках. И секрет своего долголетия она связывает с ними, - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.



В министерстве отметили, несмотря на преклонный возраст, Ольга Лукьяновна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение. Любит смотреть телевизор, читать местную прессу, следит за новостями в стране и в республике. Не пропустила ни одной избирательной компании.



Министерство соцзащиты Бурятии поздравляет Ольгу Чунихину с грядущим праздником.



- Выражаем огромную благодарность за самоотверженный многолетний и добросовестный труд! Желаем ей крепкого здоровья, внимания и заботы родных и близких людей! – сообщили в ведомстве.



фото: Минсоцзащиты Бурятия