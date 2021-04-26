В Улан-Удэ в разгар апрельского ненастья проведут испытания на теплосетях

Часть домов вообще отключат от тепла

Улан-Удэ завершается отопительный сезон и стартуют плановые испытания теплосетей на максимальную температуру. Испытания проводятся для выявления дефектов трубопроводов, сообщают в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

Испытания пройдут 27 апреля по тепломагистрали №6 (Октябрьский район). Для проведения испытаний температуру в теплосети планируется постепенно поднимать с 70 до 110 градусов.Перечень адресов, по которым будет отключено горячее водоснабжение во время испытаний на максимальную температуру теплоносителя 27 апреля с 08.00-24.00:- ул. Жердева,42- пер. Ростовский, 1, 3, 5, 7, 9, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 42- ул. Онохойская 2, 4 ,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18Следующие испытания состоятся 5 мая по тепломагистрали №1 (Железнодорожный район) и котельной «Юго-Западная».- В целях безопасности во время испытаний на максимальную температуру теплоносителя, тепловых сетей должны быть отключены отопительные системы детских и лечебных учреждений, неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, а также системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме, - сообщил директор филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.С 11 мая запланированы гидравлические испытания на плотность и прочность для выявления слабых мест на трубопроводах и для того, чтобы более качественно подготовиться к отопительному сезону. О сроках их проведения в различных частях города будет сообщено дополнительно.ТГК-14 просит улан-удэнцев обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.Отметим, время для испытаний и отключения домов от тепла энергетики выбрали явно не самое удачное. Последние несколько дней в Улан-Удэ сохраняется холодная ненастная погода с сильным ветром. По прогнозам синоптиков, завтра в Улан-Удэ возможен мокрый снег, порывы ветра до 15-18 м/с. Температура днем ожидается в районе 5-7 градусов тепла.Фото: «Номер один»