В Бурятии начались ходовые испытания танка ИС-2 «Иосиф Сталин»

Он восстановлен военными мастерами ВВО к параду в честь Дня Победы

Напомним, что тяжелый танк времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2) был снят с постамента в поселке Сосновый Бор. Лучшим военным мастерам отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО удалось восстановить танк и поставить его на ход. В дальнейшем легендарный танк примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме «Восточный», а после пройдет в составе механизированной колонны техники на Площади Советов 9 мая в Улан-Удэ.







