В Бурятии начались ходовые испытания танка ИС-2 «Иосиф Сталин»

Он восстановлен военными мастерами ВВО к параду в честь Дня Победы
В Улан-Удэ на специализированном полигоне поселка Сосновый Бор, состоялись ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин», после восстановительных работ проведенных военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.
В ходе ходовых испытаний танка военнослужащие отрегулировали сцепление, фрикционы. Танк преодолел несколько сложных препятствий, проверены все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах. В целом работа двигателя, рулевое управление, тормозная система, система охлаждения и подачи топлива работали штатно.
Напомним, что тяжелый танк времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2) был снят с постамента в поселке Сосновый Бор. Лучшим военным мастерам отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО удалось восстановить танк и поставить его на ход. В дальнейшем легендарный танк примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме «Восточный», а после пройдет в составе механизированной колонны техники на Площади Советов 9 мая в Улан-Удэ.
ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен Великой Отечественной войны в Бурятии. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили в 2019 году, тогда он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ. Кроме того, как сообщал «Номер один», в столице Бурятии в техническом подразделении Восточного военного округа завершаются работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны.
ИС-2 — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства.В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. Немцы называли его в своих документах КВ-00(ИС). После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года.
Фото и видео: function.mil.ru
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