Глава Бурятской митрополии отметил день своего тезоименитства

Владыку Иосифа поздравили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с супругой



Глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф отметил сегодня день своего тезоименитства. В этот день владыкой совершены праздничные богослужения, сообщила пресс-служба митрополии.



Поздравить митрополита Иосифа в епархиальную резеденцию прибыл мэр города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенков вместе с супругой Натальей Владимировной. Мэр города пожелал владыке многих лет жизни, духовной и телесной крепости, успехов в трудах на благо жителей города Улан-Удэ.



В свою очередь митрополит Иосиф выразил Игорю Юрьевичу и Наталье Владимировне глубокую признательность за теплые слова поздравления, поддержку и добрые пожелания.



В Великий Понедельник Церковь воспоминает одного из 12-ти сыновей ветхозаветного патриарха Иакова – святого праведного праотца Иосифа Прекрасного, который многими чертами своей жизни прообразовал страдания, погребение и прославление Христа Спасителя. Сорок два года назад владыка Иосиф получил имя этого святого в своем монашеском постриге.



В воскресенье вечером в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ митрополит Иосиф совершил Великую Вечерню и Утреню, за которой прочитал положенное в этот день евангельское повествование. В Великий Понедельник митрополит Иосиф совершил в том же храме Божественную Литургию Преждеосвященных Даров. Поздравить Владыку митрополита в Свято-Троицкий храм собралось духовенство из разных приходов Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



На малом входе за усердное служение Церкви Христовой к празднику святой Пасхи некоторые клирики Улан-Удэнской и Бурятской епархии были удостоены патриарших и архиерейских богослужебных иерархических наград.



По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к прихожанам со словом и рассказал о жизни святого праведного праотца Иосифа Прекрасного.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

