Главврач краевой больницы Забайкалья обвиняется во взятках

Сумма «откатов» от поставщика медоборудования превышает 13 млн рублей



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача Краевой клинической больницы Виктора Шальнёва. Он обвиняется в «получении взятки в особо крупном размере за незаконные действия», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, Шальнёв использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых «откатов» за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Следствием собраны доказательства получения Шальнёвым взяток с 2016 по 2020 годы на общую сумму 13,7 миллиона рублей. Обвиняемый частично признал вину в инкриминируемых ему деяниях.



Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По ходатайству следствия судом в отношении Шальнёва избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, по ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его супруги на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



Фото: «Номер один»

