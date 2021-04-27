В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 091

Лечение от коронавируса проходят 510 человек, 307 из них - в стационарах



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 091. Это на 27 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (19 750) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 840 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 27 новых случаев коронавируса: 19 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 671 человек.



В стационарах получают лечение 307 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 201. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.



Амбулаторное лечение проходят 203 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 741 (+28) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 444 койки: занято – 307, свободно – 137 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 450 человек, с нарастающим итогом – 943 775 человек.



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