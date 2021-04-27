В Бурятии пандемия не помешала сетевикам торговать

Оборот сетевой розничной торговли вырос за год на 7,7 процента



Сетевая розничная торговля в Бурятии развивается опережающими темпами. В 2020 году оборот предприятий розничных торговых сетей составил 22,5 млрд. рублей. По сравнению с 2019 годом сетевые структуры увеличили оборот розничной торговли на 7,7 % при его снижении в целом по республике, сообщает Бурятстат.



Розничные торговые сети формировали в среднем по Бурятии 11,4 % общего объема оборота розничной торговли (в 2019 году – 10,6 %). В Бурятии доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли ниже среднероссийского уровня (38,5 %) и среднего уровня в Дальневосточном Федеральном округе (19,2 %).



В обороте розничной торговли пищевыми продуктами (включая напитки) и табачными изделиями удельный вес торговых сетей составил 9,2% (в 2019 г. – 9%). Продажа непродовольственных товаров осуществлялась опережающими темпами (112,2 %) по сравнению с продажей пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (102,1 %).



В Бурятии 2020 году число организаций розничной торговли, отнесенных к розничной торговой сети, кроме микропредприятий, составило 100 единиц (33% в общем числе предприятий и организаций с основным видом деятельности «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»). К ним отнесены предприятия, имеющие два и более торговых объекта под общим управлением, или два и более торговых объекта, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.



Среди предприятий розничных торговых сетей 74 % приходилось на обособленные подразделения, юридические лица которых зарегистрированы в других регионах России.



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