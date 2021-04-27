Бурятии на дороги в 2021 выделили беспрецедентную сумму -12,5 млрд рублей

Обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги» продлевает проект до 2030 года



В Бурятии на федеральные, региональные и местные дороги республики в 2021 году планируется направить 12,5 млрд. рублей, за счет которых построить и отремонтировать 273 км. автодорог и восемь мостов. В том числе 4,3 млрд. рублей направлено в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в минстрое республики.



Обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги» фактически является продолжением приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализация которого началась в 2017 году, и который позже переименовали в «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В новой редакции паспорта структура национального проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов. ( «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги Минобороны России», «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»). Кроме того, нацпроект продлили до 2030 года включительно.



«Трансформация национального проекта прежде всего направлена на обеспечение важнейшей цели - создание комфортной и безопасной среды для жителей России и, в частности, жителей Бурятии», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



Так, на федеральной сети дорог запланирован ремонт на 107 км автомобильных дорог и 4 мостах. На сумму 4,7 млрд рублей. На региональные и местные дороги республики направлено 7,8 млрд. рублей, в том числе более 4,3 млрд. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти средства построят и отремонтируют 166 км. автодорог и четыре моста.



На региональных дорогах запланировано отремонтировать 94 км. и два моста. Оба моста находятся в Закаменском районе. Один через реку Бурдунка, другой через реку Хамней на автодороге Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией.



Кроме того, большой объем работ запланирован на участке автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян с 271-го по 291-й километры. Ранее объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году, но в связи с выделением дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере 1 млрд. рублей, реконструкцию дороги планируется завершить уже в этом году.



Пройдут работы по обустройству четырех участков региональных дорог, проходящих по населенным пунктам Хонхино (а\д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Курумканском районе), Онохой (а\д Улан-Удэ-Заиграево--Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе) Исинга ( а\д Улан-Удэ-Романовка- Чита в Еравнинском районе ) и Багдарине (а\д Романовка-Багдарин)

На автомобильных дорогах местного значения запланировано работы на 72 километрах и двух мостах.



Будут отремонтированы три подъезда к новым детским садам и школам, из которых два находятся в Иволгинском районе и один в Улан-Удэ. Капитально отремонтируют два моста: в селе Мухоршибирь через реку Мухоршибирка и в Кабанском районе через реку Харауз. Также завершат ремонт дорог в селе Орлик Окинского района и ремонт улиц в городе Северобайкальск.

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» будет завершена реконструкция автодороги Тохой-Щучье Озеро-Родник в Селенгинском районе, протяженностью 13 км.



Также планируется завершить капремонт улиц в селах Багдарин и Романовка Баунтовского района, улицы Хоринская в селе Хоринск, капремонт подъезда к Санагинскому дацану в Закаменском районе, продолжить капремонт участка дороги Шапеньково-Уро-Душелан-Буксыкен с 24-го по 30-й километры в Баргузинском районе и участка автодороги Туран-Нилова-Пустынь-Хойто-Гол с нулевого по 10-й километры в Тункинском районе, подъезд к селу Маловский в Баунтовском районе.



В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано исполнение основных показателей – в городской агломерации доведение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям до 79 % (фактический показатель 2020 г. -72,3%), а региональных дорог до 48,2 % (48,1%) и снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети Бурятии до 80%.



Благодаря нацпроекту планируется отремонтировать 14 участков на региональных и 16 на местных дорогах в муниципальных районах, входящих в агломерацию, в Улан-Удэ - 25 участков, кроме того, продолжается строительство «третьего» моста через реку Уда.



Фото: egov-buryatia.ru

