В Бурятии стартовало голосование за проекты благоустройства

Отдать свой голос можно на платформе 03.gorodsreda.ru или через портал госуслуг



В Бурятии началось онлайн голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Оно продлится до 30 мая. Отдать свой голос за благоустройство выбранной можно на платформе 03.gorodsreda.ru или через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Проект реализуется Минстроем России совместно с АНО «Диалог регионы». Каждый житель Бурятии старше 14 лет может проголосовать только за один из предложенных объектов того муниципального образования, где проживает голосующий. Территории, ставшие лидерами рейтинга в каждом районе республики, будут благоустроены в 2022 году. Кроме этого, проголосовать можно за понравившийся дизайн-проект территории.



«Сегодня стартует голосование по выбору объектов благоустройства. Этот проект позволит получить обратную связь от жителей республики и учесть все пожелания для создания комфортной среды. Никто кроме самих жителей не знает лучше, какие территории нужно благоустраивать. Поэтому сделать выбор - важно для каждого, ведь от этого зависит будущее республики»,- прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Поучаствовать в голосовании жителям помогут волонтеры. Они будут дежурить на улицах, в самых проходимых местах, рассказывать про предложенные для благоустройства объекты, помогать зарегистрироваться на платформе.



«Как правило, волонтеры — это самые неравнодушные люди, которым важно будущее нашего региона. Они будут работать на территориях всех муниципальных образований, участвующих в проекте. Волонтеров можно будет встретить в МФЦ, торговых центрах, ВУЗах и СУЗах. Они помогут гражданам, испытывающим сложности при голосовании либо при отсутствии у них технических средств», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, за весь период существования проекта в Бурятии благоустроено около 700 дворовых и общественных территорий. В этом году в голосовании принимают участие 176 общественных территорий.



Фото: egov-buryatia.ru

