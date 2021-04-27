Пенсионеров Бурятии приглашают поучаствовать в интернет-конкурсе

Участниками могут стать россияне старше 50 лет, владеющие азами интернета
Стартовал прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021». Поучаствовать могут интернет-пользователи старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
Для участия в конкурсе, пожилым гражданам необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, а также приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса и фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Номинации конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель, интернет - работодатель»;
«Моя общественная интернет-инициатива»;
«Мой интернет-проект»;
«Я — интернет-звезда».
Главные цели мероприятия – повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия, а также содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров». Кроме того, организаторы ставят задачу выявить наиболее актуальные интернет-ресурсы для старшего поколения и самые активные регионы, заинтересованные в организации обучения пенсионеров.
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года. Проект организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Конурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета»
фото: pixabay.com
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