Tele2 расширит покрытие 4G на Байкале

В Улан-Удэ прошла пресс-конференция Tele2, на которой руководители филиала оператора подвели итоги развития сети 4G в республике и поделились планами на ближайший год.

Социально ориентированный оператор

Открыл встречу начальник отдела воздушного, водного транспорта и связи Минтранса Бурятии Бато Дашиянжибон.

– Мы ведем активную работу с операторами, для решения вопросов по обеспечению сотовой связью и интернетом жителей отдаленных населенных пунктов республики. В частности, Tele2 установила базовые станции в селе Холтосон Закаменского района, где не было устойчивой сотовой связи и отсутствовал мобильный интернет. И таких примеров много. Минтранс Бурятии активно взаимодействует с компаниями, чтобы развивать инфраструктуру в районах, улучшая качество жизни жителей Бурятии. Уверен, эта работа продолжится, – сказал сотрудник Минтранса.

Мобильным интернетом пользуются все больше жителей республики. Директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад сообщил, что сегодня телеком-отрасль относится к жизненно важным секторам экономики. По результатам последних исследований, среднестатистический россиянин проводит в сети около семи часов, а более 70% пользуются интернетом именно с мобильных устройств.

– Наши клиенты не просто общаются с родными и друзьями через соцсети и мессенджеры, совершают видеозвонки. Они стали удаленно работать и дистанционно учиться и даже лечиться, совершать покупки и получать госуслуги онлайн. Людям хочется, чтобы возможность выйти в интернет была везде, в любом месте, – отметил Юрий Новосад.

4G-интернет по всей республике

Технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров рассказал об обеспечении мобильным интернетом районов республики.

– За три года с момента запуска сети 4G количество базовых станций увеличилось в пять раз. К примеру, масштабные работы проведены в Сосново-Озерске, Хоринске, Закаменске, Кяхте. Последняя является одним из лидеров по потребляемому интернет-трафику в нашей сети. Мы также активно строим сеть в малых населенных пунктах и в некоторых из них впервые появляется 4G-интернет, – сообщил Алексей Баиров.

Так, недавно быстрый интернет от Tele2 появился в Нарын-Ацагате, поселках Багдарин, Маловский, Усть-Муя, Кумора и многих других.

На этот год оператор запланировал расширение покрытия и увеличение емкости сети в 11 районах республики. Это Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский, Хоринский, Кижингинский, Еравнинский, Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский, Кабанский и Прибайкальский районы.

Работы коснутся столицы республики и ее агломерации, а также туристических зон на побережье Байкала. В течение года Tele2 планирует увеличить количество базовых станций 4G еще на 30%.

– Мобильный интернет остается нашей главной услугой, чтобы предоставлять ее на высоком уровне, наша сеть должна постоянно развиваться. Мы провели очень большую работу в этом направлении и не собираемся останавливаться на достигнутом, – подчеркнул Алексей Баиров.

Другие правила во всем

Юрий Новосад напомнил, что Tele2 еще в 2017 году приняла новую бизнес-модель, в центре которой находится клиент и его потребности. В рамках этой стратегии была запущена коммуникационная платформа «Другие правила» и оператор начал регулярно выводить уникальные для телеком-рынка продукты, которые поддерживают стиль жизни клиентов.

– Например, недавно у нас появился сервис «Обмен минут на кино». Те клиенты, у которых остаются лишние минуты на пакетном тарифе, теперь могут не только продать их на «Маркете Tele2», но и обменять на просмотр фильма от нашего партнера – платформы Wink. Курс простой: одна минута в тарифе равна минуте просмотра фильма, – добавил Юрий Новосад.

Фото: Анна Огородник