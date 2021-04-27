Митрополит Иосиф призвал соблюдать масочный режим во время Пасхи

Владыка просит «всечестных отцов, братьев и сестер» облегчить труд медицинских работников



Глава Бурятской митрополии владыка Иосиф обратился сегодня к православным жителям республики в связи с предстоящими Пасхальными праздниками, чтобы еще раз напомнить им о коварных свойствах коронавируса.



«Нынешняя ситуация с COVID-19 в республике усилиями, прежде всего, врачей и медицинских работников, стабильная. На сегодняшний день пандемия отступает, но, все-таки, новая коронавирусная инфекция еще не ушла. Врачи нашего региона по-прежнему продолжают бороться с этой болезнью. Поэтому долг каждого православного христианина облегчить труд медицинских работников, сохранять здоровье свое и тех людей, которые находятся рядом», - говорится в обращении, размещенном на сайте «Православная Бурятия».



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский призывал «всех строго соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах, в том числе и при посещении храмов, чаще мыть руки, дезинфицировать те предметы, которыми пользуетесь».



А при появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли, при появлении каких-то расстройств обязательно самоизолироваться и обратиться к врачу, сдать анализ на COVID-19.



«Молитвенно желаю всем вам, всечестные отцы, братья и сестры, доброго здоровья, душевных и телесных сил, неоскудевающей благодатной помощи Божией», - заключил владыка.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

