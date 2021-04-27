В детсадах Улан-Удэ в майские праздники будут созданы дежурные группы

Работающие во время каникул родители смогут оставить ребенка в детском саду



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил с 3 по 7 мая организовать дежурные группы в городских детских садах для детей, чьи родители будут работать в период продленных майских праздников, сообщили в администрации столицы Бурятии.



«Есть учреждения и организации, которые не смогут закрыться на это время. Полиция будет работать, медики, многие магазины. Работающие родители должны иметь возможность оставить ребенка в детском саду. Значит, нужно предусмотреть дежурные группы в дошкольных учреждениях», - сказал Игорь Шутенков.



Комитет по образованию направил письма в детские сады города. Будет проведен мониторинг потребности мест в дошкольных учреждениях на период с 3 по 7 мая. К концу недели сформируют список детских садов, в которых будут работать дежурные группы.



Напомним, по указу президента России Владимира Путина в стране объявлены не рабочими днями с 1 по 11 мая.



Фото: ulan-ude-info.ru

