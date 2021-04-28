Добро пожаловать в 30-е

Хватит валить лес и шить перчатки!

Пора бы вернуться к советскому опыту использования заключенных на всесоюзных (теперь уже всероссийских) стройках. В правительстве России всерьез предлагают привлечь осужденных к строительству БАМа и Транссиба. А что? Сталин мог, а мы что, хуже?

«Креативная» идея прозвучала на совещании вице-премьера страны Марата Хуснуллина. Он дал Минтрансу, ФСИН и ОАО «РЖД» срок до 14 мая, чтобы «проработать этот вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для них (заключенных. - Прим. ред.) размещения».Задуматься о повторении советской классики, описанной в романах Солженицына, чиновников заставили закрытые границы и, как следствие, нехватка мигрантов.Платить зарплату россиянам? С ума сошли! Это ж какие деньги! Лучше как-нибудь по старинке… Без лишних затрат.Главное, чтобы властям хватило тех, кто уже сидит. Ведь иначе… Статьи за репосты и аресты людей с пустыми плакатами еще никто не отменял. Как говорится, таких надо перевоспитывать трудом.