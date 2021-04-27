В Бурятии в мае изменился график доставки пенсий

Это связано с праздничными и выходными днями этого месяца



В Бурятии внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат в мае в связи с тем, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Досрочно, 29 апреля, будет произведено финансирование пенсий и социальных выплат для получателей с датой доставки 6-го числа через следующие кредитные учреждения (банки):



-Сбербанк (г. Улан-Удэ)

- Росбанк

- Россельхозбанк

- ПочтаБанк

- АТБ.



Получателям пенсий и социальных выплат с датами доставки 14 и 23 число через кредитные учреждения финансирование будет произведено по графику.



Для получателей пенсий и социальных выплат через отделения почтовой связи, доставка в мае будет производиться следующим образом:

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- С 3 по 8 мая отделения почтовой связи будут работать, и осуществят доставку пенсий для получателей с датой доставки с 3 по 8 число по графику.

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- 9 и 10 мая - выходные дни. Получателям с датой доставки 9 и 10 число, пенсии и социальные выплаты в мае будут доставлены досрочно, в соответствии с графиками работы отделений почтовой связи.



Выплата алиментов через кредитные учреждения будет профинансирована 11 мая.



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Фото: ОПФР

