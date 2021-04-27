Депутаты Хурала Бурятии согласились вернуть вытрезвители

Парламентарии предложили также ужесточить меры в отношении пьяниц





Сегодня в Хурале Бурятии депутаты рассмотрели законопроект, который предлагает создать в республике организацию, оказывающую помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Такая правовая возможность для регионов РФ появилась в связи с принятием в декабре прошлого года соответствующего федерального закона.

Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018-го по 2020-й годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умирают по причине алкогольного опьянения. В основном гибнут люди трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.В Улан-Удэ такой пункт предполагается открыть на базе Республиканского наркологического диспансера. Для круглосуточного дежурства потребуется пять ставок фельдшеров, десять ставок санитаров. Предварительная расчетная потребность финансирования по открытию пункта вытрезвления в Улан-Улан составляет 15 миллионов рублей.- Предполагается, что предоставление услуг для граждан будет бесплатным, а нахождение в вытрезвителе – добровольным, - докладывала депутатам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Депутат Валерий Цыремпилов напомнил министру, что раньше при каждой больнице были наркологические отделения. Их закрыли примерно 8 лет назад, однако количество злоупотребляющих не уменьшилось.Впрочем, по словам Евгении Лудуповой, возрождать такие отделения нецелесообразно. Если гражданину, находящемуся в состоянии опьянения, нужна медицинская помощь, то ее в любом случае окажут. Если нет – тогда его доставят в вытрезвитель, если таковой имеется.Но на этом вопросы не закончились.- Мы разбираем крайне тяжелый и очень важный закон, и от нашего решения будет зависеть как будут жить люди в нашей республике, которые имеют слабость к употреблению алкоголя, - говорил, к примеру, Виктор Мальцев.Он напомнил о советской практике, когда попавших в вытрезвители граждан обязывали отработать 15 дней. И предложил к ней вернуться.- Для того, чтобы это было как позорное клеймо. Потому что никто не заставляет этих граждан пить, - говорил депутат.Другой парламентарий Игорь Бобков предложил вообще ограничить продажу и рекламу алкоголя, потому что, по его мнению, только это может остановить алкоголизацию населения республики.В итоге депутаты проголосовали за закон. Теперь региональные власти будут ждать принятия на федеральном уровне правил работы таких учреждений, чтобы на их базе создать в Улан-Удэ первый за долгие годы вытрезвитель.Фото: «Номер один»