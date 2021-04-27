Депутаты Хурала Бурятии согласились вернуть вытрезвители

Парламентарии предложили также ужесточить меры в отношении пьяниц
Сегодня в Хурале Бурятии депутаты рассмотрели законопроект, который предлагает создать в республике организацию, оказывающую помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Такая правовая возможность для регионов РФ появилась в связи с принятием в декабре прошлого года соответствующего федерального закона.
Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018-го по 2020-й годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умирают по причине алкогольного опьянения. В основном гибнут люди трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.
В Улан-Удэ такой пункт предполагается открыть на базе Республиканского наркологического диспансера. Для круглосуточного дежурства потребуется пять ставок фельдшеров, десять ставок санитаров. Предварительная расчетная потребность финансирования по открытию пункта вытрезвления в Улан-Улан составляет 15 миллионов рублей.
- Предполагается, что предоставление услуг для граждан будет бесплатным, а нахождение в вытрезвителе – добровольным, - докладывала депутатам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Депутат Валерий Цыремпилов напомнил министру, что раньше при каждой больнице были наркологические отделения. Их закрыли примерно 8 лет назад, однако количество злоупотребляющих не уменьшилось.
Впрочем, по словам Евгении Лудуповой, возрождать такие отделения нецелесообразно. Если гражданину, находящемуся в состоянии опьянения, нужна медицинская помощь, то ее в любом случае окажут. Если нет – тогда его доставят в вытрезвитель, если таковой имеется.
Но на этом вопросы не закончились.
- Мы разбираем крайне тяжелый и очень важный закон, и от нашего решения будет зависеть как будут жить люди в нашей республике, которые имеют слабость к употреблению алкоголя, - говорил, к примеру, Виктор Мальцев.
Он напомнил о советской практике, когда попавших в вытрезвители граждан обязывали отработать 15 дней. И предложил к ней вернуться.
- Для того, чтобы это было как позорное клеймо. Потому что никто не заставляет этих граждан пить, - говорил депутат.
Другой парламентарий Игорь Бобков предложил вообще ограничить продажу и рекламу алкоголя, потому что, по его мнению, только это может остановить алкоголизацию населения республики.
В итоге депутаты проголосовали за закон. Теперь региональные власти будут ждать принятия на федеральном уровне правил работы таких учреждений, чтобы на их базе создать в Улан-Удэ первый за долгие годы вытрезвитель.
Фото: «Номер один»
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