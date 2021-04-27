В Якутске «шамана» Габышева вновь могут отправить на принудительное лечение

Вопрос об этом будет решать суд, но родные ходока до Москвы подозревают ухудшение его состояния









«В суд направлено уголовное дело в отношении Габышева для применения принудительной меры медицинского характера. Это означает, что суд примет решение по данному вопросу», - рассказала адвокат.



По словам Тимофеевой, эксперты указали в своем заключении, что Габышев представляет особую опасность, «в связи с чем нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением» Пока неизвестно, куда именно направят Габышева, добавила она.



Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что родные якутского «шамана» Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.



В январе «шаман» во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о «применении насилия, опасного для жизни и здоровья». В рамках уголовного дела «шаману» были назначены разные экспертизы.



Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда. Экспертиза признала якутского «шамана» невменяемым и особо опасным, защита попросила о повторной экспертизе с участием других специалистов.











В начале лета 2019 называющий себя шаманом Габышев начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.



Фото: youtube.com

Суд в Якутске 30 апреля решит вопрос о принудительном лечении «шамана» Александра Габышева в психбольнице закрытого типа, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Она сказала, что на 30 апреля назначено судебное заседание, на котором будет принято решение о дальнейшем лечении Габышева.«В суд направлено уголовное дело в отношении Габышева для применения принудительной меры медицинского характера. Это означает, что суд примет решение по данному вопросу», - рассказала адвокат.По словам Тимофеевой, эксперты указали в своем заключении, что Габышев представляет особую опасность, «в связи с чем нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением» Пока неизвестно, куда именно направят Габышева, добавила она.Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что родные якутского «шамана» Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.В январе «шаман» во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о «применении насилия, опасного для жизни и здоровья». В рамках уголовного дела «шаману» были назначены разные экспертизы.Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда. Экспертиза признала якутского «шамана» невменяемым и особо опасным, защита попросила о повторной экспертизе с участием других специалистов. Как сообщал «Номер один» , скандально известный уроженец Якутска Александр Габышев в январе нынешнего года заявил, что вновь собирается дойти до Москвы, чтобы «изгнать демона из Кремля». Об этом он рассказал своим сподвижникам на ютуб-канале «Новости регионов». Напомним , оппозиционного шамана задержали в 2019 году на территории Бурятии. Он не дошел до границы с Иркутской областью 20 км. По данным республиканского МВД, Александр Габышев, 1968 года рождения, находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Для проведения следственных действий его доставили из Улан-Удэ в Якутск. Там его поместили в психоневрологический диспансер, откуда позже выпустили.В начале лета 2019 называющий себя шаманом Габышев начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.Фото: youtube.com