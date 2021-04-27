В Улан-Удэ к большой воде готовят сухпайки

Однако предсказывать весеннее половодье и летний паводок пока никто не берется



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел сегодня выездное совещание по готовности всех служб города к возможному весеннему половодью и летнему паводку, а также оценил тренировку по эвакуации людей, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«У нас в Улан-Удэ наводнение происходит обычно в летний паводок: в августе-сентябре. И так уж исторически сложилось при строительстве нашего города, что под наводнение в основном попадает Левобережная часть города. Сегодняшние учения показывают, что все наши службы и управления готовы к возможной стихии. Под особым контролем будем держать водозаборную станцию МУП «Водоканал», потому что она находится в затопляемой зоне», - отметил Игорь Шутенков.



По сценарию от наводнения пострадало СНТ «Черемушки» на Левом берегу, а оперштаб развернулся неподалеку на острове Комсомольский. В садовом товариществе расположено 84 дома, в которых проживает 188 человек. Дома деревянные, отопление печное, водоснабжения нет. Об эвакуации людей оповещают с помощью звуковых и речевых сирен. Сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ доставляют пострадавших в пункт регистрации и учета, где и происходит распределение в пункты временного размещения. В учениях принимали участие 62 человека, 24 единицы транспорта и три плавательных средства.



«Сегодня прошел первый этап подготовки к возможной паводковой ситуации, второй этап пройдет в первой декаде июля. Весной половодье бывает незначительным и недолгим по протяженности – не более двух суток. Хочу отметить, что уже третий год подряд отмечается полноводье и уровень воды довольно высокий. Но будет ли наводнение – никто не может предсказать. Все зависит от природы», - отметил начальник Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



Всего в зону возможного подтопления в результате подъема рек Селенга и Уда в Улан-Удэ попадают 7368 домов с населением 19 тысяч человек. В случае ЧС заключены соглашения по обеспечению пострадавших сухими пайками, одеждой и товарами первой необходимости. «В случае необходимости к эвакуации также будут привлекаться частные перевозчики. В бригадах назначены ответственные и дежурные для поставки 72 частных автобусов средней и большой вместимости. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря»,- пояснил мэр.



К паводковой ситуации подготовлены все службы МУП «Водоканал», проверены сооружения, оборудования, попадающие в зону затопления. Подготовлены насосы, мотопомпы, источники автономного энергоснабжения и другие средства, предназначенные для аварийно-спасательных работ, откачки воды и уменьшения последствий паводка.



Напомним, максимальный подъем Селенги в Улан-Удэ наблюдался в июле 1973 года, когда подъем уровня воды продолжался в течение 10 суток и поднялся со 166 см до 437 см. Средняя интенсивность достигала значения 12 см в час.



Фото: ulan-ude-info.ru

