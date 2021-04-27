Пострадавшего от нападения собак ребенка отправят в Южно-Сахалинск

Все расходы семье оплатит государство
Власти Бурятии оплатят 11-летнему Артему, пострадавшему от нападения собак, дорогу в Южно-Сахалинск, где живет его отец. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина на сегодняшней сессии Хурала.
- Ногу удалось сохранить, но ребенку в течение летнего периода нужна будет реабилитация, - отметила она.
Напомним, собаки напали на 11-летнего мальчика 12 января в микрорайоне Забайкальском в Улан-Удэ. Стая искусала ребенка буквально с головы до ног. У него были множественные травмы по всему телу. Спустя короткое время мальчика спецбортом направили для дальнейшего лечения в Москву.
Недавно Артем после продолжительного лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве вернулся домой в Улан-Удэ.
фото: pixabay.com
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