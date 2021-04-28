Администрация колонии в Бурятии осталась глуха к просьбам глухого осужденного

Зек-инвалид просил выдать ему слуховой аппарат
Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению осужденного, отбывающего наказание в ИК №2 УФСИН России по РБ.
«В октябре 2020 года по результатам медико-социальной экспертизы заявитель признан инвалидом 3-й группы. Индивидуальной программой реабилитации ему предусмотрена выдача слухового аппарата и ушного вкладыша. Обращения осужденного к администрации колонии о получении указанных средств результатов не дали», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Прокурор внес начальнику исправительного учреждения представление, по итогам рассмотрения которого инвалид обеспечен слуховым аппаратом и ушным вкладышем.
Фото: «Номер один»
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