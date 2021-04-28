В Бурятии районный центр занятости населения работал как попало

Прокуратура нашла в учреждении множество нарушений





Прокуратура Бурятии проверила работу Центра занятости населения Тарбагатайского района.

«Выявлены факты нарушения закона, выразившиеся в ненадлежащем контроле учреждением за целевым расходованием бюджетных средств и исполнением договорных обязательств субъектами предпринимательской деятельности. Вопреки договору один из получателей субсидии для создания рабочих мест при приеме на работу двух безработных не заключил с ними трудовые договоры на неопределенный срок. Инспектором центра занятости указанные нарушения не обнаружены», - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, 28 граждан, признанных безработными, вовремя не сообщили о трудоустройстве и неправомерно получили пособие на общую сумму 286 тыс. рублей. Центр занятости надлежащих мер по возврату денег не принял и не информировал об этом правоохранительные органы.В связи с этим прокурор района внес директору Центра занятости представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По факту незаконного получения пособий учреждение направило в суд иски, также инициировано проведение доследственных проверок.Фото: «Номер один»