В Бурятии выявили невозвращение валюты на 350 млн рублей за проданный лес

В отношении экспортера возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы



Невозвращение валютной выручки на сумме 352 млн. рублей при экспорте леса в Китай выявили бурятские таможенники совместно с Бурятской транспортной прокуратурой. В отношении лесоэкспортера Бурятская таможня возбудила уголовное дело, сообщили в ее пресс-службе.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и проверок в рамках валютного контроля было установлено, что с 2016-го по 2019-й годы российская компания осуществила несколько сделок по крупным поставкам леса в Китай. Но валютная выручка за поставленный товар по завершении сроков, установленных внешнеторговым контрактом и указанных в декларациях на товары, на счет продавца в российский банк не поступила. При этом руководитель компании-экспортера, никаких действий по возврату денежных средств не предпринял.



В общей сумме в Россию из Китая не поступило около 3,7 млн. юаней, что в пересчете на российские рубли составило 352,039 млн. рублей.



Бурятская таможня в отношении руководителя российской компании возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн. рублей.



Фото: Бурятская таможня

