В Бурятии число проходящих лечение больных COVID-19 упало ниже 500

Суточный прирост заражений коронавирусом закрепился на отметке меньше 30



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 117. Это на 26 случаев больше, чем было во вторник, 54% (19 763) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 841человек, за минувшие сутки умер один, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 26 новых случаев коронавируса: 19 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 687 человек.



В стационарах получают лечение 312 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 194. В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.



Амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 795 (+54) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 444 койки: занято – 312, свободно – 132 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1571 человек, с нарастающим итогом – 945 346 человек.



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