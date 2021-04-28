Откачка надшламовых вод бывшего БЦБК начнется 1 июня

Специалисты «Росатома» предложили технологию и оперативно смонтируют оборудование



Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетил промышленную площадку Байкальского бумажно-целлюлозного комбината в Иркутской области. Работа предприятия была остановлена в 2014 году, и сейчас территория представляет опасность, как для природы, так и для жителей города Байкальск.



«Мы начали проект рекультивации, который остался после деятельности большого комбината. Но параллельно с подготовкой проектно-сметной документации и утилизацией вреда, нужно в межсезонье не допустить перелива надшламовых вод из карт-накопителей в озеро Байкал. Понижение уровня должно быть сопряжено с процессом очистки. Наши коллеги из «Росатома» предложили технологию и оперативно смонтировать оборудование, чтобы с 1 июня начать откачку и очищение. В сутки смогут перегонять до 600 кубических метров загрязненной воды. То есть к октябрю будет гарантировано утилизировано 70 тысяч кубов этой заразы», - цитирует министра природных ресурсов пресс-служба ведомства.



Вместе с главой минприроды России на объекте побывали учёные из Российской академии наук: научное сообщество должно оценить выбранную технологию очистки и будущие шаги по недопущению беды.



«Что сейчас вызывает обеспокоенность? Мониторинг показывает наличие большого количества снега в горах, так же идет подъем подземных вод. То есть,существует опасность переполнения карт-накопителей и попадания загрязняющих веществ в Байкал. В прошлом году мы провели превентивные мероприятия по снижению уровня надшламовых вод, но работу необходимо продолжить. Новое оборудование для этого будет приобретено за счет федеральных средств. На заседании КЧС выработаем совместные решения», - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Параллельно готовится проектная документация по ликвидации накопленного вреда от комбината.



Готовой технологии для рекультивации БЦБК не существует, однако есть локальные решения по каждой группе отходов, которые предлагается рассмотреть в комплексе. Проект рекультивации обязательно пройдет общественные обсуждения и экологические экспертизы. Все эти процедуры должны завершиться в мае следующего года, после чего приступят к непосредственной рекультивации территории.



«Мы проводим изыскания и приступили к камеральным работам. Также сейчас отрабатываются технические решения, которые впоследствии войдут в проектную документацию», - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев.



Наибольшую опасность для экологии представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином (6,2 млн. кубометров), золошлаками (2,6 млн.тонн), черным щелоком (сложная смесь органических и неорганических веществ, образующаяся после варки целлюлозы), коммунальными отходами и очистные сооружения промышленных стоков.



Фото: mnr.gov.ru

