В Бурятии сельчан решили превратить в циркачей

Чтобы добраться до работы, им требуется выполнить сложный акробатический номер

В паблике «Аноним 03» просят о помощи жители Кабанского района. Сельчане рассказали, что недавно река смыла единственный мостик, соединяющий их с соседним селом.- В Кабанском районе не стало проезда между селом Красный яр и селом Байкало-Кудара. Разобрали мост, поставили временный, а его размыло. Теперь люди до работы или до больницы добирается только так, либо до ближайшей остановки, где проходит маршрут, чтоб уехать в город и в Кабанск, - написали местные жители.Сельчане просят местные власти восстановить мост. К посту жители Бурятии приложили фото. На них видно, что единственный путь через реку – узкий столб, чтобы пройти по которому надо обладать неплохими акробатическими навыками.фото: "Аноним 03"