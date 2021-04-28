В Бурятии противопаводковые сооружения находятся в нерабочем состоянии

На проблему обратил снимание заместитель генпрокурора России





Вчера замгенпрокурора России Дмитрий Демешин и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провели совещание по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке и в Сибири. В нем также приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководители органов власти и контроля, правоохраны, а также региональные прокуроры.

Отмечено, что ежегодно в Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области остро стоит вопрос готовности к сезонным паводкам. До настоящего времени не восстановлены права граждан, пострадавших от стихии в прошедшие годы. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и ЕАО 35 сооружений гидрозащиты по-прежнему находятся в неработоспособном состоянии. Расследуются уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств при строительстве дамб, халатности при их содержании в Хабаровском крае и Еврейской АО.В текущем году зафиксировано 765 лесных пожаров, значительная их часть произошла в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях и Амурской области. При этом полная готовность к борьбе с огненной стихией в ряде субъектов округа не обеспечена.Сложная лесопожарная обстановка вызвана не только неблагоприятными погодными условиями, но и ненадлежащей подготовкой органов власти и местного самоуправления, подведомственных им учреждений, лесопользователей к пожароопасному сезону.По тогам совещания Дмитрий Демешин поручил принять комплекс дополнительных мер, направленных на устранение нарушений, а также обратить внимание на правомерность расходования бюджетных средств, принципиально реагировать на факты их хищения и нецелевого использования.Участникам совещания поставлены задачи по оперативному взаимодействию и выполнению необходимых мероприятий для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.Фото: мэрия Улан-Удэ