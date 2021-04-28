Арбитраж признал законным штраф Госстройжилнадзора Бурятии на ТГК-14

Энергокомпании придется поменять политику в отношении общедомовых приборов учета



В начале текущего года четвертый Апелляционный суд Читы обязал ТГК-14 оплатить предъявленный штраф по делу многоквартирного дома по улице Борсоева,19 а также по требованию надзорных органов обеспечить работоспособность расходомеров. Ресурсоснабжающая организация направила кассационную жалобу в арбитражный суд.



Исходя из установленных фактических обстоятельств дела, суд пришел к выводам о том, что минимальный штраф в сумме 50 тысяч рублей является соразмерным совершенному нарушению, судебное решение оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора Бурятии.



Напомним, что в ходе проверок, проведенных в 2020 году муниципальной жилищной инспекцией и органами прокуратуры, было установлено, что общедомовые приборы учета эксплуатировались ресурсоснабжающей организацией ненадлежащим образом, расходомеры, предусмотренные проектом, выведены из эксплуатации по инициативе ТГК-14. Следствием стали повышенные начисления для населения по теплоэнергии и большое количество обращений в надзорные органы.



Пока судебное решение принято в отношении одного дома.



«Это заслуга общественников и всех неравнодушных людей, которые писали жалобы и добивались исполнения федерального закона об энергосбережении. После вступления в законную силу решения суда ТГК-14 придется поменять свою политику в отношении установки и эксплуатации общедомовых приборов учета», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgji



