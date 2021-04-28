В Бурятии увековечили память лесника, погибшего на пожаре

Семь лет назад он ушел из жизни, спасая своих коллег



В Бурятии в Старобрянской школе Заиграевского района открыли «Парту героя», увековечив память Николая Фёдоровича Грязнова – лесника, который героически погиб в борьбе с огненной стихией, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства



- Николай Фёдорович с детства мечтал пойти по стопам отца и стать лесником, поэтому после окончания школы он отправился учиться в Красноярск. После института он вернулся в родное село и возглавил Брянское лесничество, в котором ранее работал его отец, - вспоминает руководитель Хандагатайского лесхоза Виталий Спиридонов.



Семь лет назад, Николай Фёдорович сильно пострадал при тушении крупного лесного пожара, спасая жизни своих коллег.



- В тот день на склоне возник самый сложный верховой пожар, осложнял тушение сильный порывистый ветер. Николай Фёдорович был руководителем тушения на этом пожаре и вместе с коллегами приступил к тушению. Через некоторое время он почувствовал, что ветер переменился, а пожар начал разрастаться и стеной шел к ним. Николай Фёдорович направил людей и технику вниз по склону в безопасное место, но сам укрыться не успел. Его нашли в минерализованной полосе, а тело было полностью покрыто ожогами. От полученных травм через три дня Николай Фёдорович скончался, - рассказал Виталий Спиридонов.



Как сообщает Республиканское агенство лесного хозяйства, на открытии «Парты героя» присутствовала супруга и дочери Николая Фёдоровича.



- Место открытия памятника выбрано не случайно: в стенах этой школы Николай Фёдорович учился. Сейчас в школе обучается наша младшая дочь, вместе с ней мы устраиваем различные мероприятия в память о нашем герое, - рассказала супруга.



На парте расписана история, награды, почётные грамоты и фотографии Николая Грязнова. Отметим, такая «парта героя», посвященная леснику - первая в Бурятии.







Фото: РАЛХ В Бурятии в Старобрянской школе Заиграевского района открыли «Парту героя», увековечив память Николая Фёдоровича Грязнова – лесника, который героически погиб в борьбе с огненной стихией, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства- Николай Фёдорович с детства мечтал пойти по стопам отца и стать лесником, поэтому после окончания школы он отправился учиться в Красноярск. После института он вернулся в родное село и возглавил Брянское лесничество, в котором ранее работал его отец, - вспоминает руководитель Хандагатайского лесхоза Виталий Спиридонов.Семь лет назад, Николай Фёдорович сильно пострадал при тушении крупного лесного пожара, спасая жизни своих коллег.- В тот день на склоне возник самый сложный верховой пожар, осложнял тушение сильный порывистый ветер. Николай Фёдорович был руководителем тушения на этом пожаре и вместе с коллегами приступил к тушению. Через некоторое время он почувствовал, что ветер переменился, а пожар начал разрастаться и стеной шел к ним. Николай Фёдорович направил людей и технику вниз по склону в безопасное место, но сам укрыться не успел. Его нашли в минерализованной полосе, а тело было полностью покрыто ожогами. От полученных травм через три дня Николай Фёдорович скончался, - рассказал Виталий Спиридонов.Как сообщает Республиканское агенство лесного хозяйства, на открытии «Парты героя» присутствовала супруга и дочери Николая Фёдоровича.- Место открытия памятника выбрано не случайно: в стенах этой школы Николай Фёдорович учился. Сейчас в школе обучается наша младшая дочь, вместе с ней мы устраиваем различные мероприятия в память о нашем герое, - рассказала супруга.На парте расписана история, награды, почётные грамоты и фотографии Николая Грязнова. Отметим, такая «парта героя», посвященная леснику - первая в Бурятии. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ около здания Республиканского агентства лесного хозяйства в 2019 году открыт памятный знак работникам лесного хозяйства, погибшим в борьбе с лесными пожарами. «Книга памяти» работников лесного хозяйства насчитывает двадцать погибших бойцов. Всего зарегистрировано восемь случаев гибели лесников на пожарах: в 1981, 1985, 1990, 1996, 2006, 2014, 2015, 2018 годах. Посмертно медалями за отвагу на пожарах награждены одиннадцать лесников, трое награждены Орденами Мужества.Фото: РАЛХ