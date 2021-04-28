В Бурятии в селе Душелан заложили облепиховый сад

Баргузинские фермеры заняли один гектар саженцами, но планируют увеличить площади до 5 гектаров



В Бурятии на территории крестьянско-фермерского хозяйства Новокрещенных в Душелане.заложен облепиховый сад. Будущая плантация «царской ягоды» пока занимает один гектар - высажены 1300 деревцев.



« Хочется пожелать удачи главе КФХ Новокрещенных А.И., со стороны администрации будем оказывать помощь и поддержку. Побольше бы таких предприимчивых людей» - подчеркнули в администрации сельского поселения «Уринское».



В закладке облепихового сада участвовали два сына и внук главы хозяйства, а также местные жители. Сельский предприниматель наметил увеличить площадь плантации до пяти гектаров к 2023 году. А на следующий год планирует начать строительство цеха по переработке ягоды. Проект реализуется в рамках программ «Акселератор территории» и «Бурдикоросы», информирует пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.







В Бурятии выведено 18 районированных сортов облепихи (масляничных, скороспелых, для машинной сборки, железообразующих и др.). Бурятские сорта облепихи выгодно отличаются по полезным свойствам. За это их называют «сибирским ананасом». Это же дает возможность производить из них косметику или лекарства. Инвесторы из Москвы и местные предприниматели проявили интерес к реализации проекта по разведению садов и организации переработки плодово-ягодных культур.



К началу 2014 года площадь многолетних плодовых ягодных культур в Бурятии составляла чуть менее 1,5 тысячи гектаров, с которых собирается около 70 тонн облепихи. Для сравнения - в советские времена только в Селенгинском районе естественные заросли облепихи занимали площади около 1000 гектаров. А сбор урожая с плантаций составлял около 400 тонн. В России по площади, занятой дикорастущей облепихой, Бурятия стоит на третьем месте после Алтая и Тувы. Возможности увеличения производства облепихи оценивались до уровня в 2 тысяч тонн сборов ягоды в год. Однако говорить о больших успехах в этом направлении пока не приходится.



А инициатива баргузинских фермеров интересна еще и тем, что облепихой они занялись в северном районе республики, хотя «сибирский ананас», как иногда называют эту ягоду, традиционно более широко распространена в южных и западных районах Бурятии. Основные места произрастания облепихи в республике – это долины рек Темник, Яган-Гол и Цаган-Гол в Селенгинском районе и пойма реки Иркут в Тункинском районе.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz В Бурятии на территории крестьянско-фермерского хозяйства Новокрещенных в Душелане.заложен облепиховый сад. Будущая плантация «царской ягоды» пока занимает один гектар - высажены 1300 деревцев.« Хочется пожелать удачи главе КФХ Новокрещенных А.И., со стороны администрации будем оказывать помощь и поддержку. Побольше бы таких предприимчивых людей» - подчеркнули в администрации сельского поселения «Уринское».В закладке облепихового сада участвовали два сына и внук главы хозяйства, а также местные жители. Сельский предприниматель наметил увеличить площадь плантации до пяти гектаров к 2023 году. А на следующий год планирует начать строительство цеха по переработке ягоды. Проект реализуется в рамках программ «Акселератор территории» и «Бурдикоросы», информирует пресс-служба минсельхозпрода Бурятии. Как сообщал «Номер один» , весной 2019 года в Бурятии стартовал большой проект по возрождению облепиховых садов с созданием регионального бренда янтарной ягоды в республике. Причем, это уже второй «подход к теме» за последние четыре года. В 2014 году минсельхоз Бурятии уже предлагал муниципалитетам республики разработать программы развития производства и переработки облепихи.В Бурятии выведено 18 районированных сортов облепихи (масляничных, скороспелых, для машинной сборки, железообразующих и др.). Бурятские сорта облепихи выгодно отличаются по полезным свойствам. За это их называют «сибирским ананасом». Это же дает возможность производить из них косметику или лекарства. Инвесторы из Москвы и местные предприниматели проявили интерес к реализации проекта по разведению садов и организации переработки плодово-ягодных культур.К началу 2014 года площадь многолетних плодовых ягодных культур в Бурятии составляла чуть менее 1,5 тысячи гектаров, с которых собирается около 70 тонн облепихи. Для сравнения - в советские времена только в Селенгинском районе естественные заросли облепихи занимали площади около 1000 гектаров. А сбор урожая с плантаций составлял около 400 тонн. В России по площади, занятой дикорастущей облепихой, Бурятия стоит на третьем месте после Алтая и Тувы. Возможности увеличения производства облепихи оценивались до уровня в 2 тысяч тонн сборов ягоды в год. Однако говорить о больших успехах в этом направлении пока не приходится.А инициатива баргузинских фермеров интересна еще и тем, что облепихой они занялись в северном районе республики, хотя «сибирский ананас», как иногда называют эту ягоду, традиционно более широко распространена в южных и западных районах Бурятии. Основные места произрастания облепихи в республике – это долины рек Темник, Яган-Гол и Цаган-Гол в Селенгинском районе и пойма реки Иркут в Тункинском районе.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz